Mulher é morta pelo ex dentro de casa na Chapada do Rio Vermelho

Uma mulher foi morta na manhã desta quinta-feira (21) dentro de casa, na Rua Coreia do Sul, na Chapada do Rio Vermelho. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como feminicídio. O suspeito, que segundo as primeiras informações era ex-marido da vítima, tirou a própria vida depois.

Os corpos, ainda sem identificação formal, foram achados dentro da casa depois que um vizinho ouviu quatro disparos de arma de fogo. Ele saiu para verificar e encontrou uma faca e uma sandália na escada. Os corpos, com muito sangue, foram encontrados caídos no sofá.

Uma equipe da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi chamada ao local por volta das 8h30 e isolou a área para o trabalho da Polícia Técnica, pois os dois já estavam mortos.

Ainda não há mais detalhes sobre o que teria motivado o crime.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que já solicitou guias de remoção e perícia.