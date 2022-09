Mulher é obrigada a entregar nudes ao ex-marido após o divórcio

Um caso que chocou os moradores de Utah, nos Estados Unidos, tomou uma proporção maior ao circular nas redes sociais do mundo todo. Lindsay Marsh terá de entregar uma série de fotos pornográficas ao ex-marido após o juiz do caso, praticamente, obrigá-la.

Em conversa à tv KSL News, a mulher contou que ficou casada por 25 anos e, durante o processo do divórcio, foi obrigada a entregar uma cópia de um álbum com nudes para o ex-companheiro para que ele possa manter as mensagens amorosas que acompanham como parte do "memória visual".

O juiz, segundo Lindsay, teria permitido que ela editasse as fotos atrevidas, mas a ordem a deixou com sensação de violação pessoal. "É uma violação e é incrivelmente embaraçoso e humilhante", contou.

Ela revelou, também, que o álbum erótico foi a única coisa que o ex-marido lutou para conseguir durante o processo de divórcio, que foi finalizado em julho. Chris Marsh, ex-companheiro de Lindsay, alegou que ela teria feito sensacionalismo, além de ter considerado a decisão do juiz "imparcial".

"A única maneira de proteger outra pessoa de passar pela mesma situação é contar minha história e expor que esses são os tipos de coisas que ele acha que estão bem", disse a mulher.