Mulher é presa ao entrar na Bahia com 7 kg de cocaína avaliados em R$ 210 mil

Cerca de R$ 210 mil em drogas foram encontrados com uma mulher, capturada por equipes da 1ª Companhia (Simões Filho) do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), durante um bloqueio montado pela unidade, em frente ao posto da BA-099, na cidade de Conde, no Litoral Norte. Segundo a Polícia Civil, a suspeita saiu de Aracaju com sete quilos de cocaína escondidos em uma mala, nesta terça-feira (8).



Conforme o comandante da 1ª CIA, capitão Jorge Lopes, a mulher estava em um veículo de transporte por aplicativo, modelo Spin, de cor prata e placa RTA 3J32, quando foi parado na blitz montada pela PM.

“O nervosismo dela ao ser abordada indicou que algo estava errado. Solicitamos que o motorista abrisse o porta-malas do carro e, assim que percebemos um volume estranho na mala, abrimos e encontramos os entorpecentes e duas armas”, detalhou.

Uma pistola calibre 9 milímetros e um revólver de numeração 45, 22 cartuchos de mesma numeração, R$ 6,2 mil provenientes do tráfico de drogas, joias e um celular foram encontrados na sacola.

Todo o material achado com a suspeita foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Conde. Na unidade, conforme o titular, delegado Gustavo Dias, “a mulher foi flagranteada por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça”.