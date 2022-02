Mulher é presa após furtar 20 celulares em pré-Carnaval no Recife

Uma mulher foi presa, na madrugada deste domingo (06), após furtar 20 aparelhos celulares de participantes do Bloco do Seu Antônio, prévia carnavalesca que reuniu uma multidão no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, apesar do cenário de avanço da pandemia de covid-19.

A Polícia Militar informou que homens do 11º Batalhão foram chamados após a suspeita ser abordada e detida por seguranças da festa privada.

Além dos telefones, também foram apreendidos dois litros de uma substância análoga à loló. A mulher foi levada, juntamente com as vítimas, para a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande.