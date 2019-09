Mulher é presa com 50 quilos de maconha em Jequié

Uma mulher foi presa com 50 kg de maconha, na manhã deste domingo (8), em um trecho da BR-116 que leva à cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. A suspeita viajava de um ônibus que partiu de São Paulo com destino a Aracaju, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

A droga estava escondida em uma mala, no bagageiro do coletivo, e foi encontrada durante uma abordagem dos policiais rodoviários. Aos policiais, ela disse que receberia R$ 2 mil pelo serviço.

Aos agentes, a mulher também disse que já havia realizado o transporte de 20kg de maconha de São Paulo (SP) para Maceió (AL), em 2005. A droga e o celular da mulher foram encaminhados à Delegacia de Jequié, onde a suspeita está presa.