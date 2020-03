Mulher é presa com 'cocaína preta' no aeroporto de Salvador

Uma mulher foi presa na noite de segunda-feira (09) no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. De acordo com a Polícia Federal a mulher, uma brasileira de 50 anos, estava com 2 kg de cocaína no fundo falso da mala. O destino da droga seria Portugal.

"A cocaína foi encontrada na cor preta devido a mistura de polímeros e corantes que também deixam a droga com aparência de borracha. A mulher irá responder por crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e multa", afirmou a PF, em nota.