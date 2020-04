Mulher é presa com drogas, coletes e granadas em Pernambués

Uma mulher foi presa na noite desta quarta-feira (1º), no bairro de Pernambués, em Salvador, após ser flagrada por policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pernambués) com drogas, munições e três granadas artesanais. O material foi encontrado quando os policiais faziam rondas na localidade de Manguinhos.

Segundo informações da Secretaria de Seurança Pública da Bahia (SSP), comparsas da mulher atraram contra os policiais no momento da abordagem e conseguiram fugir do local. Com a mulher, que não teve o nome revelado, foram encontrados dois tabletes de cocaína, 39 munições calibre 380, seis capas de colete balístico, dois pares de placas balísticas, três granadas artesanais e dois sacos com centenas de pinos vazios para embalar drogas.

“Seguimos mantendo o policiamento reforçado na área para combater o tráfico de drogas e localizar os criminosos que conseguiram fugir”, informou a comandante da 1ª CIPM, major Gilmara Oliveira Coutinho.

A mulher foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.