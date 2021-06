Mulher é presa em Barreiras com maconha, cocaína e haxixe

Uma mulher que viajava em um ônibus interestadual foi presa, na manhã deste domingo (27), em Barreiras, com uma carga de 18 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína e 100 gramas de haxixe. A apreensão das drogas foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com informações da PRF, em abordagem de rotina a um ônibus que seguia de Goiânia (GO) para Fortaleza (CE), os policiais decidiram aprofundar a fiscalização no compartimento de bagagens. Foram utilizados os cães farejadores Shadow, Orion, Fúria e Eddy e após alguns minutos da vistoria, os animais sinalizaram uma mala que continha drogas. Dentro da bagagem foram encontrados os 18 tabletes de maconha, o pacote da cocaína e uma pequena porção de haxixe.

A mulher de 20 anos foi identificada como responsável pelo transporte das drogas. Aos policiais, ela disse que recebeu os produtos na rodoviária de São Paulo (SP) e que os levaria até Fortaleza (CE). Pelo serviço, relatou, ganharia R$ 4.000.

Ela foi presa por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e encaminhada, junto com a carga, para a Polícia Civil de Barreiras.