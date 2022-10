Mulher é presa levando duas malas com 27kg de maconha em ônibus de turismo

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa após policiais rodoviários federais constatarem que ela transportava 27,35 Kg de maconha, distribuídas em duas malas, em um ônibus de turismo. O flagrante aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), no Km 668 da BR-116, em Jequié, na Bahia. A mulher confessou aos policiais que receberia R$ 1,5 mil pelo transporte da droga até o seu destino final.

Os policiais realizavam fiscalização de combate à criminalidade na rodovia quando abordaram o ônibus que seguia de São Paulo (SP) com destino final a cidade de Petrolina, em Pernambuco. Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu vistoriar o compartimento de bagagem para uma fiscalização detalhada, momento em que os policiais identificaram 2 malas contendo maconha. Ao todo foram apreendidos 27,350 Kg da droga.

Foi realizada a checagem das bagagens e a identificação do responsável pelo transporte da maconha. Configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Tóxicos), a mulher foi presa em flagrante delito e foi encaminhada com a droga à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis.