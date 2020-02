Mulher é presa no Aeroporto de Salvador por levar cocaína na mala

A Polícia Federal prendeu em flagrante por tráfico de drogas uma brasiliera de 27 anos no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães na tarde desta sexta-feira (7). A passageira transportava cerca de 8 Kg de cocaína escondida em uma mala que havia sido despachada.

A mulher desembarcou na capital da Bahia em um voo proveniente de Rio Branco, capital do Acre, com escala em São Paulo. Procurada, a Vinci Airports, administradora do aeroporto, afirmou o caso é uma demanda da Polícia Federal.

A mulher irá responder por crime de tráfico de droga e pode ter pena de 5 a 15 anos de reclusão e multa. Este é o sétimo flagrante de drogas feito pela Polícia Federal no aeroporto de Salvador em 2020.