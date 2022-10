Mulher é presa nos EUA por deixar o filho de 10 anos se tatuar

Uma moradora do estado de Nova York, nos Estados Unidos, foi presa por permitir que o filho de 10 anos fizesse uma tatuagem no antebraço. O desenho foi descoberto por uma funcionária da escola em que ele estuda, que denunciou o caso à polícia.

A mãe, Crystal Thomas, de 33 anos, foi presa no início do mês por "colocar em risco o bem-estar de uma criança". Depois de autuada, ela foi liberada. O filho dela ficou sob custódia dos funcionários dos serviços de proteção à criança, segundo o site "The Smoking Gun".

O menino foi tatuado dentro de um quarto do hotel onde Crystal e outro filho residem. O tatuador, segundo a polícia, teve permissão da mãe. O desenho é o do nome do menino, em letras maiúsculas, no antebraço da criança, segundo o chefe James Janso, da polícia da cidade de Lloyd.

"A tatuagem é grande o suficiente para que "você precise de uma manga para cobri-la", completou Janso.