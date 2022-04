Uma mulher foi presa pela Polícia Federal em Juazeiro do Norte, no Ceará, suspeita de despachar, pelos Correios, envelopes com sementes de maconha.

Na residência da suspeita, a PF encontrou outras sementes da droga, que possivelmente são originais da Espanha, além de 46 vasos de pés de maconha.

De acordo com a Polícia Federal, a mulher foi recolhida para uma penitenciária feminina no Crato e ficará à disposição da Justiça.