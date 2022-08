Mulher é presa por matar amigo e movimentar R$1 milhão após assumir identidade dele

A polícia de São Paulo prendeu a maquiadora Maryana Elisa Rimes Paulo, de 49 anos, pela morte de Marcelo do Lago Limeira. Segundo a investigação, ela se mudou para a casa do amigo para cuidar dele após uma cirurgia plástica e usou doses excessivas de remédio para matá-lo. Após o crime, Maryana queimou o corpo de Marcelo, assumiu a identidade do amigo e movimentou cerca de um R$ 1 milhão de seu patrimônio.

A maquiadora, que é uma mulher trans, conheceu a vítima em uma festa, segundo a polícia. Marcelo morava só e já tinha começado a transição de gênero, pois queria ser reconhecido como mulher, de acordo com o g1. Ele recebia ajuda financeira de uma tia e tinha alguns imóveis alugados em seu nome.

Marcelo foi visto entrando pela última vez em sua casa em maio do ano passado, quando havia feito uma cirurgia plástica no rosto e estava com a face coberta por faixas. Maryana se mudou para o imóvel com o pretexto de cuidar dele. A morte de Marcelo aconteceu dentro da casa, após a administração de doses excessivas de remédios.

Ainda de acordo com a polícia, Maryana pediu a ajuda de um amigo, identificado como Ronaldo Bertolini, para se livrar do corpo de Marcelo. Eles queimaram o corpo da vítima dentro de uma chácara alugada em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. A dupla tentou enterrar os ossos, mas acabou abandonando o corpo na Estrada Edgar Máximo Zambotto. O corpo só foi encontrado dois meses depois.

Ao retornar para o ABC Paulista, Maryana assumiu o lugar do amigo, enganou os funcionários do cartório e, usando uma procuração falsa, alugou a casa onde Marcelo morava e vendeu o carro dele.

"O escrevente narra que uma pessoa do sexo feminino se apresentou no cartório com os documentos originais, todos do Marcelo. E quando questionado a respeito da divergência dos documentos masculinos e de uma pessoa feminina, a pessoa explicou que ela havia feito uma transição de gênero e não tinha mudado os documentos ainda. Mas que na verdade se tratava do próprio Marcelo", explicou o delegado Cristiano Luiz Sacrini Ferreira.

A maquiadora também passou a receber o dinheiro dos aluguéis das casas de Marcelo, além da mesada que a tia mandava.

Em abril deste ano, Maryana apresentou a mesma procuração no banco, mas a gerente, que conhecia Marcelo, suspeitou e avisou a polícia. Maryana e Ronaldo movimentaram cerca de R$ 1 milhão dos bens da vítima.

"Maryana se ressentia muito porque ela acredita que, após a cirurgia de transição de gênero, o Marcelo ficaria uma mulher mais atraente, mais bonita que ela própria", declarou o delegado que investiga o caso.

Ronaldo Bertolini, amigo de Maryana, ainda é procurado pela polícia. Eles devem responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos.

Imagem errada

Na terça-feira (30), a youtuber e ativista LGBTQUIA+ Luísa Marilac, que ficou conhecida pelo meme 'bons drinks', foi confundida com Maryana em uma reportagem exibida pelo SPTV, telejornal da TV Globo. Ao falar do crime, a emissora colocou no ar um vídeo de Luísa.

"O vídeo foi postado nas redes sociais dois dias antes da polícia prender Maryana Rimes Paulo, uma mulher trans de 49 anos", diz o repórter sobre o vídeo de Marilac que abre a reportagem.

Ao final do programa, o apresentador José Roberto Burnier retratou o erro, informou que o vídeo de Luísa estava nas redes sociais da suspeita e que a confusão foi feita pela polícia.

"No início do programa, nós falamos de um crime lá em São Bernardo do Campo e mostramos um vídeo da youtuber Luísa Marilac como se fosse a suspeita Maryana Elisa Rimes Paulo. O vídeo foi passado pela polícia porque Maryana tinha postado esse vídeo nas redes sociais dela. Agora a pouco, o delegado falou com a nossa produção e admitiu o erro. À Luísa Marilac e aos nossos telespectadores pedimos desculpas", finalizou o jornalista.

