Mulher é presa por suspeita de abusar de criança em festa de aniversário

Uma mulher de 35 anos foi presa em Guanambi, no último sábado (26), por estupro de vulnerável. Ela é suspeita de abusar de uma criança de apenas 4 anos, durante uma festa de aniversário, no município do sudoeste baiano. De acordo com as investigações, a suposta autora, que é monitora de uma casa de festas e eventos, levou a criança para um dos banheiros do local e praticou o crime. Posteriormente, os pais da garota perceberam sinais do abuso e chamaram a Polícia Militar, que apresentou a suspeita à Delegacia Territorial de Guanambi.

"A funcionária esteve com a garota por um momento. Quando a mãe pegou a criança e foi ao banheiro, notou que as roupas dela tinham manchas de sangue. A criança indicou que foi essa cuidadora", informou o delegado Clécio Magalhães, coordenador da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi). A funcionária da casa de eventos foi autuada em flagrante e a Polícia Civil solicitou a sua prisão preventiva – que foi aceita pelo Poder Judiciário. Ela está custodiada em uma unidade policial e aguarda transferência para o sistema prisional.