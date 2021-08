Mulher é proibida de ir a zoológico na Bélgica após dizer que namora chimpanzé

Uma mulher que diz "amar" e ser namorada de um chimpanzé foi proibida de visitá-lo em um zoológico em Antuépia, na Bélgica. Os primatas costumavam "se beijar" e trocar acenos por uma parede de vidro durante as visitas semanais de Adie Timmermans ao recinto de Chita. Nunca houve contato físico entre os dois.

As visitas duraram anos, mas foram interrompidas recentemente após Adie ouvir da direção que o animal precisa se concentrar na socialização com sua própria espécie no zoológico de Antuérpia.

"O problema é que estou tendo um caso com um chimpanzé", Adie explicou em uma entrevista à emissora local ATV, mostrando-se bastante chateada com a proibição.

"Eu amo esse animal, e ele me ama. Eu não tenho nada além disso. Por que querem tirar isso de mim?", continou ela.

O "romance" ganhou as manchetes na Bélgica porque o zoológico está tentando acabar com a "relação", que já dura quatro anos.

A direção do zoo argumenta que Chita está sendo evitado pelos outros cimpanzés por causa de seu rolo com Adie. Especialistas acreditam que o símio seria mais feliz se passasse mais tempo se socializando com eles e não com os humanos.

"Na verdade, eles o deixam (Chita) de lado", explicou a curadora, Sarah Lafaut. "Eles são animais sociais. Eles buscam o contato social e brincam uns com os outros. Se eles estão continuamente ocupados com visitantes, ele não têm nada para fazer enquanto os visitantes se forem, apenas fica sentado sozinhos, e, para um animal social, isso não é absolutamente bom para o seu bem-estar", acrescentou ela.

Chita cresceu como animal doméstico, mas foi entregue ao zoológico quando os seus donos não puderam mais cuidar dele e ele ficou grande demais. Ele também se envolveu em brigas no zoológico e não se adaptou bem com outros chimpanzés.