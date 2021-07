Mulher é resgatada após queda de 20 metros no Vale da Morte, em SP

Uma mulher que fazia trilha no "Vale da Morte", como é conhecido um trecho na serra de Paranapiacaba, na Grande SP, caiu de uma altura de 20 metros no domingo (25) e foi resgatada no dia seguinte pelos bombeiros.

Ela foi encontrada por volta da 1h pelos bombeiros, mas a escuridão não permitiu que o resgate fosse feito naquele momento. Os soldados ficaram com ela durante a noite, além de uma amiga que tinha o pé fraturado, e retiraram as duas pela manhã.

Segundo o G1, a mulher que que tinha mais ferimentos foi retirada por um helicóptero da PM. A outra saiu por uma trilha, com ajuda do resgate.

A trilha é mapeada e tem QR Codes espalhados, justamente para auxiliar em casos de pessoas acidentadas e perdidas. Isso ajudou a localizar as duas amigas, segundo o major Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Quinze viaturas participaram da operação.

O Vale da Morte é muito frequentado por pessoas que gostam de fazer trilhas. Ele faz a travessia em direção à cidade litorânea de Cubatão. O trecho com cerca de 12km é conhecido por Trilha do Funicular, por conta de uma linha de trem desativada do sistema funicular que ligava Jundiaí e Santos.