Mulher é sequestrada e encontrada morta em Dias D'Ávila

A polícia investiga a morta de uma mulher que foi sequestrada e morta em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, neste domingo (12).

Segundo a investigação, Simone Santos Bueno estava em casa no sábado (11), quando foi sequestrada por dois homens em um Fiat Pálio de cor branca. Na tarde do dia seguinte, por volta das 14h45, uma prima dela procurou a 36ª Companhia Independente da PM para informar do ocorrido e disse que recebeu a informação de que a familiar foi encontrada morta em uma olaria abandonada nas proximidades da Cidade Santa, caminho da Biribeira.

Uma guarnição da PM foi até o local indicado e localizou o corpo da mulher, que estava perfurado com marcas de tiros. A Polícia Técnica foi acionada e a Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do fato.

Guias de perícia já foram expedidas e a autoria e a motivação estão sendo apuradas.