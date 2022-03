Mulher é traída, flagra ato, se joga em carro e é carregada pelo veículo; vídeo

Uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) atuou em uma ocorrência inusitada nessa terça-feira, 29, próximo ao terminal de ônibus da Messejana. Achando que era uma tentativa de assalto, os guardas foram até um carro que trafegava com uma mulher em cima do capô. Eles descobriram que se tratava de um flagrante de traição.

Segundo informações repassadas ao O POVO, servidores do Grupamento Tático Motorizado (GTAM), da GMF, viram um tumulto e ao mesmo tempo foram acionados por populares. Eles foram ao local e encontraram o veículo em movimento, com a mulher agarrada à estrutura do automóvel.

De início, os guardas pensaram se tratar de uma tentativa de assalto, em que a mulher seria vítima. Ao abordarem os envolvidos, porém, descobriram que era uma desilusão amorosa: a mulher "pegou no flagra" uma traição do companheiro e, ao ir tirar satisfação, ele teria tentado sair com o carro, mas ela teria se segurado no veículo.

Com a chegada dos profissionais de segurança, o automóvel parou, e o casal começou a brigar. Os guardas municipais precisaram agir como mediadores da discussão. A mulher e o homem não chegaram a um consenso, e teriam rompido a relação após o episódio.

O acontecimento acabou sendo filmado por pessoas que passavam no local. As imagens viralizaram nas redes sociais. No vídeo, é possível ver a mulher traída tentando agredir a amante, e sendo contida pelos guardas.

A fonte informou ao O POVO que não chegou a ser realizado nenhum procedimento formal em delegacia, como Boletim de Ocorrência. A GMF não comentou o caso.