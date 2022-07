Mulher em cárcere em SP é resgatada após jogar bilhete no quintal da vizinha

Uma mulher que foi mantida em cárcere privado durante meses pelo marido conseguiu resgate depois de jogar um bilhete com um pedido de socorro no quintal da casa da vizinha. O caso aconteceu em José Bonifácio, no interior de São Paulo e foi registrado na tarde de terça-feira (12).

A vítima de 23 anos escreveu "Oi, sou sua vizinha. Tô presa dentro de casa com duas crianças. Pode chamar a polícia para mim? Tô correndo risco de morte", como mostram imagens enviadas ao g1.

O marido, de 64 anos, impedia o contato da mulher com qualquer pessoas e, segundo a Polícia Militar, teria dito que a mataria quando chegasse do trabalho neste dia.

A casa onde a vítima vivia com as filhas de dois e sete anos tem muro alto, cinco câmeras e janelas trancadas com grades. O homem, agora preso, as monitorava pelo circuito de segurança.

Ação da vizinha

Ao ler o recado, a vizinha discou 190.

"Encontramos o marido no trabalho. Ele confessou que cometia o crime porque tinha ciúme excessivo. A mulher não soube informar quantos dias foi mantida dentro de casa, porque perdeu a noção do tempo, mas disse que foram meses", contou ao g1 o tenente Matheus Maestra.

A Polícia Civil de José Bonifácio está investigando o caso.