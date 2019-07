Mulher empurra padre Marcelo Rossi de palco durante missa; veja

Uma mulher empurrou do palco o padre Marcelo Rossi durante uma missa em Cachoeira Paulista na tarde deste domingo (14). O caso aconteceu depois de ela furar a segurança, invadir o palco e empurrar o padre de cima da estrutura. Apesar da queda, ele não ficou ferido e a mulher foi contida pela Polícia Militar.

O padre voltou ao palco minutos depois e disse que não registraria boletim de ocorrência contra a fiel.No momento, pelo menos 50 mil pessoas participavam da celebração. O momento foi registrado em vídeo. Veja:

Padre Marcelo Rossi sofreu agressão enquanto celebrava missa na TV Canção Nova.



Estamos aguardando o pronunciamento oficial da instituição para mais informações sobre o estado de saúde do Padre.



Rezemos por ele. pic.twitter.com/rYknE2MlqC — Cooperadores da Verdade (@oscooperadores) 14 de julho de 2019

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi retirada do local após a agressão e encaminhada à delegacia. A polícia informou que o registro do caso está sendo feito pela equipe da Canção Nova, organizadora do evento.



A PM informou que a mulher tem 40 anos e estava com um grupo do Rio de Janeiro, que informou que ela sofre de transtornos mentais. Até o momento, a assessoria de imprensa da comunidade católica não se pronunciou.