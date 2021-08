Mulher envolvida em roubo de motel no bairro de Macaúbas é presa

Uma mulher envolvida no assalto a um motel em Macaúbas foi presa, na quinta-feira (5), por uma equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc). Conduzida para o Departamento de Homicídios e Proteção Pessoa (DHPP), ela foi autuada em flagrante.

De acordo com o coordenador da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), delegado Oscar Vieira de Araújo Neto, quatro pessoas participaram do crime. A mulher foi localizada em um dos quartos do motel, com garrafas de bebidas furtadas. A quantia de R$ 600 e um aparelho de celular também foram subtraídos pela quadrilha.

Um hóspede reagiu ao assalto e atirou no comparsa da mulher, que morreu no local. Ele fugiu após ação. “Estamos realizando diligências para identificar e localizar todos os envolvidos no fato”, ressaltou o coordenador da BTS.

O proprietário e funcionários do motel, que passou por perícia, foram ouvidos no DHPP. A mulher foi submetida a exames de lesões corporais e está à disposição da Justiça.