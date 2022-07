Mulher fica ferida após capotar carro no bairro do Barbalho, em Salvador

Uma mulher ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito e o carro capotar, na tarde desta sexta-feira (22), no bairro do Barbalho, em Salvador. Caso aconteceu na Rua Vital Rego.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para uma unidade médica. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Uma equipe da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) foi enviada para o local e controlar o tráfego na região.

Até as 18h20 desta sexta, o carro seguia no meio da via, esperando um guincho para sua remoção. Segundo a Transalvador, o trânsito flui lentamente na localidade.