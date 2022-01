Mulher grávida é vítima de 'sequestro-relâmpago' em shopping de Salvador

Uma mulher de 32 anos, grávida de cinco meses, foi vítima de um "sequestro-relâmpago" no estacionamento do Shopping Paralela, em Salvador, na manhã da última terça-feira (14).

Dois suspeitos armados, que saíram de um carro que também estava estacionado no local, se aproximaram do veículo da vítima e anunciaram o assalto. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima permaneceu no veículo onde foi obrigada a fazer transações bancárias.

De acordo com o g1, a mulher, que é médica, foi forçada a fazer transações bancárias aos assaltantes, em contas de laranjas. O prejuízo estimado foi de cerca de R$ 30 mil.

A vítima foi conduzida pelos criminosos por cerca de três horas e abandonada na Avenida Paralela. Os suspeitos seguiram no carro, além de levar um smartphone, joias e cartões.

Em nota, o Shopping Paralela informou que teve conhecimento do ocorrido e que entrou em contato com a vítima para ter mais informações, diz ainda estar colaborando com as autoridades para a investigação do caso. "O centro de compras ressalta que reforçou a segurança privada”, diz.

O caso foi registrado ainda na terça, na Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV), em Salvador. A unidade especializada já iniciou a apuração do caso.