Mulher grávida sofre tentativa de assalto no Barbalho; suspeito armado chegou a atirar

Disparos de arma de fogo foram ouvidos por equipes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), por volta das 16h desta terça-feira (05), durante rondas na Rua São José de Baixo, no bairro do Barbalho, em Salvador.

De acordo com a PM, a guarnição deslocou-se em direção à fonte dos disparos de imediato, tendo se deparado com um indivíduo apontado por todos os presentes como um dos praticantes de uma tentativa de roubo a uma mulher grávida.

Após abordagem pessoal ao indivíduo, os policiais ouviram alguns transeuntes, os quais informaram que os disparos foram realizados por um outro homem que se encontrava nas proximidades. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a ação dos suspeitos foi frustrada e o indivíduo que estava armado, supostamente, foi atingido na perna. Ele conseguiu fugir do local, no sentido da localidade conhecida como Pela Porco. Já o comparsa foi capturado pelos policiais.

Com o suspeito detido, foi encontrado uma motocicleta modelo Yamaha/XRE preta, dois capacetes, um aparelho celular da marca Apple, um relógio tipo Smartwatch, uma carteira com documentos pessoais e R$ 5,00 em espécie.

Após verificação de documentos, veículos e pertences do indivíduo sob custódia, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes, juntamente com a vítima, onde a ocorrência foi registrada.