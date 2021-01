'Mulher-Hulk' que forçou portão em lagoa diz que agiu por medo: 'Não sou crossfiteira'

A mulher que foi filmada abrindo à força o portão fechado da Lagoa dos Dinossauros gravou um vídeo explicando o que aconteceu. "Que loucura é essa?", disse, afirmando que seu celular não para de receber mensagens. "Não tô acreditando até agora na repercussão". Ela diz que está achando graça dos muitos apelidos e garante: "Não sou crossfiteira. É musculação na veia e sou estudante de nutrição. E vegetariana".

Mariúcha Guimarães, "mais conhecida como Hulk de saias", nas próprias palavras, foi na quarta-feira (6) até o local recém-inaugurado no Stiep com os filhos de 5 e 8 anos, a cunhada e um sobrinho. "O lago é ótimo. O passeio foi bem legal", diz. "Tava tudo bem organizado, mas nenhum momento a gente viu um guarda municipal, nenhuma segurança", diz, relatando que alguns frequentadores não estavam respeitando os espaços que não podiam acessar, como as áreas de grama.

Na hora de ir embora, eles seguiram para o portão de acesso, por onde entraram - e onde havia um funcionário na chegada. Ela diz que não sabia que o local fechava às 17h. "Mas a gente não demorou, por coincidência a gente saiu nesse horário". Mas ao chegar lá o portão estava fechado. "Ficamos esperando. Não tinha aglomeração no momento, as pessoas estavam dando a volta, cada um tomando seu cuidado", diz. A cunhada dela foi tentar procurar alguém. "Ela bateu em todas as guaritas, rodou todos os acessos que diziam que tinha", relata.

Alguns frequentadores chegaram a ligar para a polícia, mas ninguém foi até o local. "As crianças que estavam com os adultos começaram a ficar nervosos, começaram a chorar, alguns adultos começaram a se alterar". Ela diz que temou algum episódio violento. "Na minha cabeça, veio logo a cena de Jaguaribe (leia aqui). Pensei, se acontecesse alguma coisa aqui, eu com meus filhos, a gente não vai ter o que fazer, para onde correr".

Mariúcha estima que ficou de 35 a 45 minutos aguardando no local. "Eu não pensei, só pensava: 'Preciso sair daqui. Vou ficar esperando até que horas?'. Não tinha um guarda, um funcionário, absolutamente ninguém. E aí forcei o portão para abrir", explica. "Aglomeração houve porque as pessoas estavam saindo e parando, então ficavam ali". Ela diz que agiu porque estava se sentindo "enclausurada e com medo".

Ela justificou a saída. "Quem tem criança sabe como é que funciona, a gente foi para uma área aberta com todos cuidados que a gente podia tomar".

Assista:

A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), responsável pela administração do Parque Lagoa dos Dinossauros, diz que o espaço só foi fechado por completo após todos os visitantes terem saído do local. De acordo com a Secis, como existem dois portões de acesso ao parque, e o horário de funcionamento do local é até às 17h, os visitantes foram informados que um dos portões seria fechado, o que ocorreu às 17h30.

Ainda de acordo com a Secis, após o fechamento de um dos portões, um funcionário responsável por orientação do público, indicou que os visitantes se dirigissem para a saída correta. "No entanto, algumas pessoas insistiram em sair pelo portão que estava fechado, provocando tumulto, pequena aglomeração e danificando o patrimônio público", diz a nota.

A secretaria afirma que a partir desta quinta-feira, 7, mais funcionários estarão no local para orientar as pessoas sobre o funcionamento do parque. Inagurada nesta terça, 5, a Lagoa dos Dinossauros segue o decreto municipal de enfrentamento ao coronavírus para seu funcionamento: de segunda a sábado de 6h às 17h.