Mulher leva mata-leão de policial militar em festa; SSP diz que não tolera excessos

Uma mulher foi agredida e estrangulada em um golpe de mata-leão por um policial militar após se envolver em uma briga, durante uma festa, em Riachão do Jacuípe, no centro-norte da Bahia, na segunda-feira (7). Hoje, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarino, determinou à Corregedoria Geral da SSP celeridade na apuração sobre a conduta dos policiais envolvidos no caso.

Imagens gravadas por moradores mostram o momento que duas mulheres brigam no evento, no Parque de Exposições da cidade, e são separadas por policiais. Uma delas, que está vestida com uma blusa verde, é agredida por um policial, com um cassetete. Em seguida, ela recebe um mata-leão e é imobilizada no chão. O mesmo policial e outro agente também arrastam a mesma mulher pelo chão, que fica desacordada.

"Nós não toleramos excessos. Defendemos o uso proporcional da força e não é isso que aparece nas imagens. A SSP está acompanhando o caso de perto para que as medidas legais sejam adotadas", garantiu o titular da pasta.

Em entrevista à TV Bahia, a mulher que sofreu as agressões preferiu não revelar a identidade e disse que não pretende registrar queixa na Corregedoria da Polícia Militar, porque tem medo de sofrer represálias.

A Polícia Militar informou, no entanto, que assim que tomou conhecimento do caso, o comando da 90ª CIPM determinou a imediata apuração de um procedimento investigatório para apurar a conduta dos agentes que atenderam a "ocorrência de briga generalizada na segunda-feira (7), em Riachão do Jacuípe".

"A Polícia Militar ressalta que não coaduna com nenhuma prática violenta, atuando sempre em respeito aos direitos humanos e que todas as denúncias serão sempre rigorosamente apuradas", ressaltou a corporação.