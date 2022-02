Mulher morre ao ser atingida por caminhão enquanto andava de moto com o namorado; ex é suspeito

A polícia investiga a morte de uma mulher de 31 anos em um acidente que ocorreu na noite de sábado (12). Leidiane Nascimento Paraguassu estava em uma moto com o namorado quando foi atingida por um caminhão.

O caso aconteceu em na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas afirmam que Leidiane não morreu em um acidente, e sim foi atingida de forma proposital por seu ex-companheiro.

A moça estava na garupa da moto do atual namorado quando os dois foram atingidos pelo caminhão. Leidiane morreu no local, enquanto seu namorado, que teve seu nome preservado, foi socorrido para um hospital da cidade. Logo após o choque, o suspeito fugiu do local a pé.

Foram expedidas as guias periciais e os veículos encaminhados para o pátio da 22ª delegacia, que investiga o caso. Até o momento ninguém foi preso.