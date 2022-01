Mulher morre após ser atingida por bala perdida na porta de casa em Ilhéus

Uma mulher morreu após ser atingida na cabeça por uma bala perdida enquanto tentava correr para dentro de casa, no bairro Conquista, em Ilhéus, no sul da Bahia. A vítima foi atingida durante uma troca de tiros entre grupos criminosos rivais na noite de quinta-feira (27).

A vítima foi identificada como Rosângela Simões Vieira. Ela estava com seu companheiro e os filhos do casal quando foi baleada. A polícia informou que ela estava na porta de casa quando notou a presença de quatro homens armados na rua. Ela tentou correr para dentro do imóvel quando o tiroteio começou, mas foi atingida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Rosângela já estava morta. Os suspeitos ainda não foram identificados. A unidade expediu as guias periciais, e o DPT removeu o corpo do local.