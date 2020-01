Mulher morre após ser atropelada por ex em Simões Filho

Uma muher de 36 anos morreu depois de ser atropelada por seu ex-marido, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na noite deste sábado (25), na via Universitária II. Policiais da 22ª CIPM chegaram ao local depois de serem informados que o homem, identificado como Genivaldo Almeida Santos, 37 anos, estava sendo agredido por testemunhas do crime.

Mariene Menezes de Oliveira foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do CIA I, apresentando várias escoriações no corpo. Por conta da gravidade dos ferimentos, foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já Genivaldo, que também foi encontrado ferido, a foi levado ao Hospital Municipal de Simões Filho, e após ser liberado, apresentado à 18ª Delegacia (DT/Camaçari), que irá apurar o caso.