Mulher morre de covid-19 dias após participar de ato bolsonarista em Brasília

A servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), Jane Toniazzo, morreu após complicações causadas pela covid-19 apenas poucos dias após participar das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último dia 15 de maio, em Brasília.

Residente de Campo Novo do Parecis, a 391 km de Cuiabá (MT), Jane foi até Brasília com os filhos em um ônibus pago pelo Sindicato Rural do município, no dia 13 de maio. Em fotografias publicadas nas redes sociais no dia do ato pró-governo, a servidora aparece sem máscara ao lado dos filhos.

De acordo com o portal matogrossense RD News, outras pessoas que participaram do Movimento Brasil Verde e Amarelo também foram infectados pelo coronavírus.