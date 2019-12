Mulher morre no HGE após ter o corpo queimado em explosão de gás

Vítima de uma explosão de gás, Ivonilde Ramos de Almeida, 51 anos, morreu na noite de quinta-feira (12), no Hospital Geral do Estado (HGE). O acidente ocorreu no dia 17 de outubro, na casa da vítima, que morava em Conceição do Coité. No mesmo dia doa acidente ela foi socorrida para Salvador e internada na unidade de saúde que possui um centro de referência no tratamento de queimados.

De acordo com informações do posto policial do HGE, Ivonilde teve 17% do corpo queimado durante a explosão. Foram atingidos, principalmente, membros superiores e o lado direto do corpo da vítima. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Não há informações sobre o dia e local do enterro.