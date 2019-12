Mulher mostra ex-dançarino Jacaré com uniforme de policial no Canadá

Ex-dançarino do É O Tchan, Edson Cardoso, o Jacaré, apareceu com traje de policial em uma foto tirada pela esposa, Gabriela Mesquisa, no Canadá. Jacaré e a família moram no país desde 2016.

A mulher dele contou ao jornal Extra que a roupa de policial faz parte de uma caracterização de Jacaré para um personagem que viveu em um filme americano que foi gravado no Canadá.

"Ele ainda trabalha como ator. E essa foi uma cena que ele fez. Achei tão perfeita a caracterização que fiz essa brincadeira", conta Gabriela. Ela brincou na legenda da foto: "Um cara que estou pegando".

Jacaré já tinha começado a carreira na atuação ainda no Brasil. Ele fez parte do elenco do humorístico "Turma do Didi", nos anos 2000.

Logo que chegou no Canadá, Jacaré arranjou trabalho como garoto-propaganda de uma agência de imigração, ajudando brasileiros que pensam em morar no exterior. A mulher dele se formou este ano em Gestão Financeira. O casal mora com os filhos, de 7 e 4 anos.

"Não foi fácil, não foi barato, pensei que não iria conseguir no tempo mínimo, pensei que não aguentaria superar as dificuldades. Mas o mais importante, não desisti! Hoje foi a cerimônia de graduação e um filme me veio na cabeça. Ainda não é fácil, mas sigo sonhando e lutando todos os dias. Se eu puder dar algum conselho; não escute de ninguém que você não é capaz, você é! Sonhe alto, tenha foco, força e fé que o seu sonho se tornará realidade", escreveu Gabriela na época em que se formou.