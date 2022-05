Mulher "onça" fez live invadindo motel para flagrar traição do marido

A mulher que viralizou com vídeo em posição de onça na porta do motel onde o marido a estava traindo fez uma live e acabou invadindo o estabelecimento onde o homem estava. A transmissão durou cerca de meia-hora e teve milhares de visualizações e comentários. O caso aconteceu em Belém, no Pará, na noite da quarta-feira (18).

Durante a live, Dayse Monique, 30, narra sua tentativa de entrar no quarto onde está o marido, Lucas Ruan, de 23 anos, e a acompanhante, que ela descobriu que era sua amiga.

Já do lado de dentro do motel, ela entrou no quarto onde os dois estavam. "Nem sequer deram uma desculpa", disse ao UOL.

Apesar da administração do motel ter acionado a polícia, ela contou que após ter contado sua história, os policiais só a levaram até sua casa.

Ao UOL, ela contou que descobriu a traição por acaso. "Eu tinha saído para resolver uma coisa na rua. Passei em um carro de aplicativo, vi ele comprando bebida numa loja de conveniência e resolvi seguir o carro dele". Foi quando percebeu que tinha outra pessoa no carro.

O único contato que ele fez com ela depois disso, foi uma mensagem a chamando de doida por ter feito isso. "Ele apareceu em outra live que fiz e disse para eu tomar cuidado com o que estava falando".

Ela pretende registrar uma ocorrência policial pedindo uma medida protetiva contra o companheiro.

