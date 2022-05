Mulher perde velório do pai após voo ser cancelado em Salvador

O cancelamento do voo 2027 (Salvador-Rio de Janeiro), da Gol Linhas Aéreas, cancelado após a tripulação ser assaltada na madrugada desta sexta-feira (13) fez a analista Claudia Reis perder o velório do pai no Rio de Janeiro. A mulher ainda tentou negociar no terminal, na tentativa de embarcar em outros voos, mas não conseguiu.

“Estou sem chão. Me disseram aqui que sentem muito e que não tem outro voo. Tentaram Latam e não conseguiram. A previsão é de que consigam remanejar para 9h. Embarcando às 9h eu não chego a tempo de me despedir, porque está previsto para chegar 11h20, e esse horário não dá tempo mais”, desabafou Claudia à TV Bahia.

O velório está marcado para o início desta manhã. “Foi uma passagem emergencial, uma passagem cara. Então a família me ajudou, meu tio ajudou a pagar esse valor de R$ 5.937 e eu não vou conseguir ir no velório do meu pai. Eu estou arrasada, arrasada. Meu pai era uma pessoa exemplar”, completou.

Assalto

O roubo aconteceu por volta de 3h20. Segundo informações da Polícia Civil, três pessoas estavam dentro e uma fora de uma van, na frente do hotel, quando dois homens armados chegaram ao local e anunciaram o assalto. Eles levaram celulares da tripulação e também de funcionários do hotel que estavam no local.

O roubo está sendo investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio). Segundo a Polícia Civil, diligências já foram iniciadas para identificar os suspeitos e recuperar os itens roubados. Em nota, a Gol informou que lamenta o ocorrido com sua equipe de tripulantes quando ela se preparava para o trajeto até o Aeroporto de Salvador na madrugada desta sexta-feira (13).

"A Companhia informa que ofereceu apoio à tripulação e está tomando ações de segurança para tentar minimizar os riscos de que novos eventos como este ocorram", informou a Gol. A companhia aérea disse ainda que todos os tripulantes registraram Boletim de Ocorrência, passam bem e, felizmente, não sofreram nenhuma violência física, apesar da perda material de seus pertences.

"Diante do ocorrido, foi acionada uma nova tripulação para assumir o voo 2027 com destino ao Aeroporto Santos Dumont (RJ) e a previsão de partida é para às 09h desta sexta-feira (13/05). Os passageiros receberam todo o atendimento necessário e as facilidades pertinentes ao período de adiamento", acrescenta a Gol, por meio de nota.

Na ação, uma loja de celulares também foi roubada. Os bandidos arrombaram a porta de vidro e levaram materiais eletrônicos. Policiais militares da 39ª CIPM realizaram rondas na região, mas os suspeitos não foram localizados.