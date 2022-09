Mulher perde visão de um olho após agressor se irritar com samba em homenagem a Exu

A manicure Bruna Domingues Vaz foi agredida por um homem desconhecido depois de colocar para tocar, em sua casa, o samba enredo da Grande Rio, escola campeã do carnaval do Rio de Janeiro, que homenageou o Orixá Exu. Por conta da ataque, Bruna perdeu a visão do olho direito.

O crime aconteceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro. O agressor estava em um bar do outro lado da rua quando percebeu que a música estava tocando e iniciou a confusão.

“Cheguei lá e perguntei a ele qual era o problema. A gente estava no nosso horário, o porquê da ironia de falar se a gente era macumbeiro ou pagodeiro. Ali ele se exaltou e veio para cima de mim”, contou a vítima ao g1.

Ainda de acordo com Bruna, o homem partiu para cima dela com um facão. "Não queria saber aonde ia pegar e em quem ia pegar. Eu estava na calçada, foi na hora que eu passei, e o facão veio me acertar", relembra.

O agressor de Bruna não teve a identidade divulgada e segue foragido há quase seis meses.