Mulher que estava desaparecida é achada morta e ex é preso na Bahia

O corpo de Márcia Sousa Andrade, 25 anos, que estava desaparecida desde sábado (17), foi achado ontem por familiares em uma vala na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O corpo estava perto da casa do ex-companheiro de Márcia, no bairro Nova Jerusalém.

Policiais da 87ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados e foram até o local para isolar a área. Principal suspeito pelo crime, o ex da vítima foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Depois de se separar, familiares contam que Márcia chegou a se mudar para o Espírito Santo. No dia 10 desse mês, ela voltou para comemorar o aniversário da filha, que aconteceu no dia seguinte. Foi a última vez que ela foi vista pela família, com quem ainda manteve contato telefônico posteriormente.

Márcia estava na casa do ex a pedido dos dois filhos. Quando ela parou de entrar em contato e de atender, a família estranhou. Fizeram buscas por ela e acabaram achando o corpo.