Mulher que levava filha em carro de aplicativo é flagrada com submetralhadora

Uma mulher foi flagrada com uma submetralhadora durante uma corrida de carro por aplicativo na Avenida Gal Costa, em Salvador, nesta sexta-feira (12). Segundo a polícia, a abordagem foi feita durante uma blitz realizada pelo Comando do Policiamento Regional da Capital (CPRC/Central). A filha da mulher, de 2 anos, também estava no veículo.

Além da arma, a polícia encontrou drogas, munições e outros materiais, que foram apreendidos. O motorista foi liberado.

Os militares realizavam abordagens em veículos no local, como explica o comandante do CPRC/Central, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães.

“Durante as buscas foram encontrados uma mochila com uma submetralhadora, 60 munições calibre.40, quatro carregadores, dois tabletes de maconha, cinco porções de drogas (craque e cocaína), um relógio e uma carteira de trabalho.

Com o apoio da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana), a mulher foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde foi autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

“A criança foi entregue a um familiar pelos militares, enquanto a flagranteada segue à disposição da Justiça”, contou a titular da unidade, a delegada Luciana Côrtes dos Anjos.