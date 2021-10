Mulher que tentou matar marido e três filhos envenenados em Ilhéus é presa

Uma mulher, de 37 anos, suspeita de tentar matar o companheiro e os três filhos por envenenamento, em Ilhéus, no sul da Bahia, teve o mandado de prisão preventiva cumprido, na quarta-feira (6), na cidade paulista de Sumaré. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus, onde ocorreu o crime.

As investigações apontaram que durante o ano de 2012 a suspeita, com a intenção de matar as vítimas, ministrou pequenas quantidades de veneno na alimentação do companheiro e dos três filhos do casal. O homem chegou a ser internado em diferentes unidades de saúde, onde passou por exames para tentar diagnosticar a enfermidade.

Durante os internamentos, a mulher acompanhou a vítima e seguiu com a prática delituosa. “Ela envenenava a alimentação servida para o companheiro nos hospitais”, explicou o coordenador do Núcleo de Homicídios, acrescentando que ela chegou a obrigar um dos filhos a praticar o mesmo ato.

“A acusada começou um novo relacionamento quando o companheiro ainda estava internado e deixou de frequentar o hospital, momento em que o homem passou a apresentar melhoras no quadro clínico, levando os profissionais a suspeitarem de envenenamento, que se confirmou após realização do exame médico legal”, detalhou o delegado Helder de Almeida.

De acordo com o delegado Helder Carvalhal de Almeida, do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, a prisão ocorreu após troca de informações com a Divisão de Capturas da Polícia Civil da São Paulo, responsável pela localização da suspeita.

Conduzida para o 89º Distrito Policial da Capital, a mulher está à disposição da Justiça, aguardando seu recambiamento para a Bahia, onde responderá pelas quatro tentativas de homicídio.