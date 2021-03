Mulher recebe mensagem de vizinhas pedindo para não usar shortinho no prédio

Era um dia comum para a técnica de laboratório Najhara Noronha, 36 anos, até que ela foi surpreendida com um e-mail. A mensagem, supostamente enviada por suas vizinhas, pedia para que a moradora de Brasília não transitasse nas áreas comuns do prédio com roupas de academia e "shortinhos".

A notificação, com o título "Solicitação de vestuário apropriado", foi assinada pele "Conselho de Mulheres" do condomínio. O texto pede que Najhara não use "vestes que não sejam bermudas ou roupas mais adequadas". A justificativa: o vestuário estava fazendo os casais se sentirem constrangidos.

Após o e-mail desaforado, a moradora procurou dois funcionários do prédio, que não sabiam de onde tinha partido aquilo - nem o tal Conselho das Mulheres eles conheciam. Najhara, então, acionou um advogado "para analisar o caso", e o síndico, que não respondeu até a manhã desta quinta-feira (18).

Najhara que mora no local há um ano e cinco meses, e que usa pouco as áreas de convivência. "Circulo apenas quando saio pra praticar esportes", disse, ao G1, ao se declarar surpresa com o e-mail.

"A questão de um grupo de mulheres, ou apenas uma mulher, se achar no direito de definir o que eu posso vestir ou não, não há nada que justifique um comportamento desses", conclui Najhara.