Mulher recebe R$ 37 milhões por engano, gasta fortuna e terá que devolver o dinheiro

Uma australiana recebeu por engano a quantia de US$ 7,2 milhões, cerca de R$ 37,2 milhões, de uma empresa de criptomoedas acidentalmente. Após Thevamanogari Manivel pedir um reembolso da plataforma, foi enviado o montante milionário. O erro só foi percebido sete meses depois. Agora, a mulher está sendo processada e terá que devolver todo o valor.

O caso ocorreu em maio de de 2021, quando a empresa transferiu cerca de 100 dólares australianos, aproximadamente R$ 350, após um pedido de reembolso feito pela mulher. Ela poderá entrar com um recurso para reverter a sentença e a próxima fase do julgamento acontecerá no próximo dia 7 de outubro.

De acordo com o jornal "The Guardian", um funcionário da Crypto.com inseriu o número da conta no campo destinado ao valor do pagamento. Instantaneamente o depósito de US$ 7,2 milhões, aproximadamente R$ 37, 2 milhões, foram parar na conta da mulher.

Decorridos sete meses, após uma auditoria, a empresa constatou o engano. Ao tentar recuperar a quantia, foi descoberto que a australiana havia gastado grande parte da fortuna.

A Cripto.com, então, entrou com uma ação na justiça australiana para recuperar o dinheiro, acusando que a mulher agiu de má-fé.

Com o dinheiro, Thevamanogari viveu uma vida de luxo, transferiu parte da quantia para a filha, abriu uma conta compartilhada com seu parceiro e comprou uma mansão de 500 metros quadrados avaliada em R$ 4,8 milhões.

O juiz do caso sentenciou que seja devolvido todo o dinheiro, além de ordenar a venda do imóvel e todo o valor seja entregue à empresa de criptomoedas.

A matéria foi originalmente publicada no Jornal Correio.