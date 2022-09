Mulher se desespera ao descobrir aranha venenosa no vaso sanitário

Imagina está usando o vaso sanitário e, do nada, aparecer uma aranha venenosa? Esse foi o caso da modelo Gabriella Pizzato, que mora em Gold Coast, na Austrália e ficou desesperada o ver o aracnídeo enquanto fazia suas necessidades fisiológicas.

Ela revelou, no TikTok, que ao dar descarga, percebeu que a aranha estava escondida na parte interna do vaso e quase foi mordida nas nádegas pelo animal. "Acabei de ir ao banheiro, levantei e dei a descarga e havia uma grande aranha embaixo do assento. Fiquei sentada lá por cerca de 20 minutos! Oh meu Deus, eu quero mostrar, é realmente enorme. Eu quero chorar. É enorme", disse a modelo.

No vídeo, ela ainda brincou que não sabe como vai ao banheiro novamente, já que ficou traumatizada com a cena inusitada. Para não ter novas surpresas, ela deu descarga e viu a aranha desaparecer pela água. Vale lembrar que, na Austrália, é comum ver aranhas venenosas. Os principais sintomas, caso alguém seja picado, são dores de cabeça, vômitos e palpitações cardíacas.