Mulher sofre tentativa de feminicídio após pedir marido para sair de bar

Uma mulher, de 37 anos, foi baleada pelo marido, 42, depois que pediu para o companheiro sair do bar e voltar para casa. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (28), em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

Segundo apurações do G1, a vítima teria pedido para que o marido fosse embora, mas o companheiro arremessou uma garrafa de cerveja contra o veículo em que a mulher estava com o filho.

A vítima retornou à casa e, em seguida, o marido também voltou. Na residência do casal, os dois começaram a discutir. O suspeito pegou a arma - que não possui registro -, ameaçou a companheira e disparou: "Agora você vai aprender a não me passar vergonha na frente dos outros, vou te matar".

A vítima recebeu um tiro na perna esquerda e conseguiu correr por mais 100 metros, pedindo socorro na vizinhança. O suspeito ainda foi atrás da esposa, mas recuou após perceber que a esposa recebia ajuda.

Ele voltou para casa, pegou o filho e colocou a criança com uma amiga do casal. Logo após a situação, ele fugiu e, de acordo com a polícia, o suspeito ainda não foi localizado.

A mulher foi socorrida pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para o hospital do município, onde continua internada. O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e familiar na forma tentada.