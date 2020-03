Mulher tem casa revirada e é morta a tiros em Nova Brasília de Itapuã

Uma mulher foi morta a tiros na noite de quinta-feira (19), em Nova Brasília de Itapuã. O crime ocorreu por volta das 21h30, na Travessa Cajueiro. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi atingida por disparos próximo à casa onde morava.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 15ª Companhia Independente da PM (CIPM/Itapuã) foram acionados pelo Cicom para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram a vítima,isolaram a área e acionaram os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) vai investigar o caso. De acordo com informações iniciais, o imóvel onde a mulher morava estava revirado. A autoria e a motivação do crime serão apuradas.