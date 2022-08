Mulher tem parto dentro do banheiro de shopping em Pernambuco

Uma mulher entrou em trabalho de parto dentro do banheiro de um shopping no Recife, Pernambuco, e acabou tendo o bebê lá mesmo. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, 8, e foi registrado por quem estava no local.

A mulher, que é funcionária do shopping, foi retirada do local em uma maca e a criança estava nos braços de um dos brigadistas do estabelecimento. "Após prestado os primeiros atendimentos, mãe e filha foram foram levadas na ambulância do centro de compras para uma maternidade no bairro do Ibura, onde receberam o atendimento necessário e passam bem", esclareceu o comunicado do shopping