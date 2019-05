Mulher tenta espiar casa da vizinha e fica com cabeça presa em portão

Após tentar espiar a casa da vizinha, uma mulher ficou com a cabeça presa no portão por cinco horas. O caso ocorreu na cidade de La Virginia, na Colômbia. Foi só após a chegada do Corpo de Bombeiros que ela conseguiu se soltar.

“Uma mulher esteve presa durante 5 horas nas grades de uma habitação na cidade de La Virgínia, Colômbia, quando introduziu a sua cabeça para observar se a sua vizinha se encontrava ao interior de sua casa”, escreveu a página Radio La Roca FM 103.9 no Facebook. Não foi divulgado o nome da colombiana e nem de quando ocorreu o fato inusitado.