Mulher toma microfone de repórter da Globo ao vivo e ataca emissora; assista

Renato Peters tomou um susto no momento do grito; ele gravou vídeo depois comentando incidente (Foto: Reprodução/TV Globo)

Uma situação inusitada e constrangedora, com ataque à liberdade de imprensa, aconteceu durante uma entrada ao vivo do repórter Renato Peters, da Rede Globo, nesta sexta-feira (10). Uma mulher invadiu a transmissão do SPTV1 e tomou o microfone do jornalista, também insultando a emissora: “A Globo é um lixo! Bolsonaro tem razão”, gritou ela.

As imagens estavam sendo feitas em frente a um hospital público de São Paulo, onde o repórter trazia informações sobre o impacto do coronavírus para o estado.

Apesar do susto, é possível ver no vídeo que Peters tenta segurar o microfone. A imagem foi rapidamente cortada e voltou para o estúdio, onde o apresentador César Tralli lamentou o ocorrido.

“Eu peço desculpas a você. Você viu que o Renato Peters estava ao vivo, fazendo explicações importante sobre uma família que passa apuros aqui em São Paulo. A gente está sempre trazendo os assuntos que interessam à população de São Paulo”, afirmou Tralli.

O apresentou pediu mais uma vez desculpas pelo ocorrido e deu sequência ao jornal. “Então, eu peço desculpas porque infelizmente atrapalharam uma explicação tão importante do Renato Peters em relação a um assunto tão importante para uma família daqui de São Paulo”, completou.

Pouco tempo depois, já em casa, Peters publicou em suas redes sociais um vídeo para tranquilizar os espectadores. “Muita gente está me ligando, mas está tudo bem, foi só um susto Infelizmente só o microfone nao esta entre nós, a moça o quebrou”, contou.

Sobre os gritos da mulher, lembrou que “agressão não leva ninguém a nada” e que “nada na vida se resolve com gritos e agressão”. O repórter aproveitou o momento para reforçar o trabalho de serviço à população do jornalismo e que ama o que faz: “jornalismo é ajudar as pessoas”.