Mulher tortura vítima de estupro, corta cabelo e publica nas redes sociais

Iara Oliveira Feitosa foi presa apontada como responsável por torturar uma mulher no domingo (23) que havia sido vítima de suposto estupro no dia anterior. Iara espancou e queimou a vítima para que essa informasse sobre o estupro, que teria sido cometida pelo namorado de Iara. O documento obtido pelo O POVO não informa por qual motivo Iara queria a informação sobre o autor do estupro. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça nesta terça-feira, 25. O caso foi em Fortaleza (CE).

Conforme documento, a vítima teve o cabelo cortado à força e exibido em redes sociais como uma espécie de troféu. O caso chegou ao 34º Distrito Policial, no Centro, onde a vítima foi ouvida e relatou que desmaiou duas vezes e sofreu ameaça de morte para não denunciar as agressões.

A vítima teve queimaduras de cigarro pelo rosto e marcas de pancada na boca, pernas e face. Além de estar sem parte do cabelo. O crime teria sido cometido por Iara e outra mulher que ainda não foi presa.

A autuada fez videochamadas para exibir as agressões a uma terceira pessoa e publicou imagem do cabelo cortado na rede social Instagram.

Conforme o documento obtido pelo O POVO, Iara ressaltou não estar arrependida do que fez, o que indicou, um risco de um novo delito e a necessidade da prisão.

Reportagem originalmente publicada em O Povo