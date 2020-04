Mulher viola quarentena para se encontrar com amante e os dois acabam presos

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma mulher de 40 anos estava aborrecida em sua casa, decepcionada com a performance do marido. Vencida pelo tédio, ela resolveu tomar uma medida drástica e burlou a quarentena atrás de algo mais divertido com alguém diferente. O problema é que a pulada de cerca acabou levando-a para a delegacia.

Tudo começou na madrugada da última terça-feira (07), na província de La Pampa, na Argentina. A mulher estava em um carro quando abordada pelos agentes de segurança. Ao perceber a chegada deles, ela tentou fugir a pé, mas foi alcançada pelos guardas que a fizeram retornar para o veículo. As informações são do jornal Clarín.

Segundo os policiais, a mulher não soube explicar porque estava em via pública. Os agentes desconfiaram do nervosismo dela e pediram para vistoriar o carro. No veículo, foram encontradas bebidas alcoólicas. Ao abrirem o porta-malas, as autoridades encontraram um jovem de 25 anos.

A mulher afirmou aos agentes que estava em processo de divórcio e estava se relacionando com o rapaz escondido no porta-malas. O jovem também foi preso. Após serem levados a delegacia, a mulher foi liberada já o rapaz, por ser já ter burlado a quarentena antes, deverá cumprir prisão domiciliar.