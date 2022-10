Mulheres de 50 a 69 anos podem marcar mamografia nas unidades de saúde de Feira

Mulheres de 50 a 69 anos podem procurar as unidades de saúde para marcar o exame de mamografia em Feira de Santana. Para isso, é necessário apresentar o documento de identidade, CPF, Cartão SUS e passar por avaliação com o profissional de saúde, seja médico ou enfermeiro. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa, desenvolvida pela Prefeitura de Feira por meio da Secretaria de Saúde.

A enfermeira referência técnica em Saúde da Mulher, Alessandra Magalhães, destaca que o agendamento deve ser feito na unidade a qual a paciente é cadastrada – as marcações são realizadas na própria unidade pelo sistema da Central Municipal de Regulação (CMR).

Além disso, a enfermeira orienta que as mulheres que apresentam alguma alteração nas mamas, como nódulos, protuberâncias, vermelhidão e demais sintomas, também devem procurar as unidades de saúde.

“Nestes casos, elas devem ser avaliadas por um médico que vai solicitar o exame de mamografia diagnóstica, independentemente da idade da paciente”, explica Alessandra Magalhães.

Os exames serão realizados no Centro Municipal de Diagnóstico Por Imagem (CMDI), Centro Pesquisa Assistência Reprodução Humana (CEPARH), além do IHEF.

“Durante todo o ano realizamos marcações do exame de mamografias e sempre sobram vagas. Isso representa uma baixa procura por parte das mulheres. As mesmas costumam ir em busca do atendimento somente no mês da campanha”, avalia a enfermeira.

OUTUBRO VERDE

A Secretaria Municipal de Saúde realiza simultaneamente a campanha Outubro Verde, de prevenção e combate à sífilis congênita. Durante todo o mês, será intensificada as testagens para diagnóstico das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como sífilis, HIV e Hepatites B e C. A mobilização acontece em todas as unidades de saúde da rede municipal.