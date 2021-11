Mulheres grávidas podem fazer exercícios físicos?

“Gravidez não é doença”, provavelmente você já ouviu essa frase pelo menos uma vez na vida. Realmente gestar um bebê não é uma enfermidade, porém é um momento que deixa a mulher em uma condição especial, por isso muitas tem dúvida se grávidas podem fazer exercícios físicos ou não.

Gestantes podem e devem praticar exercícios físicos moderados, desde que não haja intervenções médicas para tal. Se um médico indicar repouso, o correto é sempre obedecer suas orientações e deixar o treino para depois.

Contudo se a atividade estiver liberada será ótimo para a futura mamãe e bebê.

Tipos de exercícios físicos ideais para gestantes

Caminhada

Pilates

Hidroginástica

Alongamentos

Musculação moderada

Bicicleta

Exercícios que devem ser evitados por gestantes

Levantamento de peso pesado

Abdominal

Zumba ou qualquer exercício de alto impacto

Jogos de alto impacto como voleibol, futebol o handebol

Benefícios da atividade física para a mulher grávida

Praticar atividades físicas, cuidar da alimentação e dormir bem à noite são três coisas que todo mundo deveria fazer para ter mais saúde. Não seria diferente para as mulheres grávidas.

Vamos nos ater às gestantes, que podem se beneficiar bastante durante e após a gravidez, se praticarem exercícios com frequência.

Estar bem condicionada fisicamente ajuda a mulher a carregar o peso da barriga, por exemplo. Com musculatura do corpo fortificada, a gestante estará propensa a sentir menos dores na região das costas, pernas e braços.

Sem contar que durante a amamentação a puérpera pode se queixar menos das famosas dores nas costas proveniente de carregar o bebê consecutivas vezes durante o dia.

A prática de exercícios físicos também previne as câimbras, melhora a circulação do sangue no corpo, contribui na eliminação de gases, contribuir no melhoramento intestinal, melhora a respiração que é importantíssima na hora do parte e ajuda também na recuperação mais rápida no após o parto.

Tratamentos terapêuticos e alternativos podem ser preventivos e entregar bem estar

As terapias físicas e psicológicas trazem bem estar para a gestante. Elas podem contribuir como vias preventivas e até mesmo curadoras.

Veja alguns tipos de terapias para gestantes

Psicoterapia

A psicoterapia durante a gestação é o oferecimento de suporte emocional. Essas sessões realizadas junto a um profissional da área da saúde mental ajuda a mulher a compreender o momento de intensas mudanças físicas, de rotina, social e emocional. Ser mãe antes de tudo é amadurecer.

Muitos mitos acerca da maternidade foram criados ao longo do tempo. Alguns deles podem fazer mal para a saúde emocional da mulher que será ou é mãe. A terapia ou acompanhamento psicológico desmistifica esses padrões comportamentais maternos incutidos da sociedade. Trazendo maiores esclarecimentos e consequentemente mais tranquilidade para a mulher grávida ou puérpera.

Terapia Pélvica

Além da barriga, outra região da mulher que sofre bastante alterações ao longo da gestação é a região pélvica. No corpo feminino ela fica localizada na parte inferior da barriga e abriga importantes órgãos como: intestino, bexiga, útero e ovários

É natural que a mulher sinta alguns desconfortos nessa região durante a gestação, porém é um problema que incomoda bastante tendo em vista que a dor é uma questão que varia de corpo para corpo, ou seja, enquanto algumas pessoas são mais sensíveis a dor outras podem sentir a mesma dor com menos intensidade.

Por esta razão existe a terapia do assoalho pélvico. Ela consiste no fortalecimento ou reabilitação de ligamentos e da musculatura que envolve os órgãos mencionados acima. É um tratamento que envolve a parte interna da vagina, por isso jamais pode ser realizado sem o auxílio de um profissional qualificado.

“Ao contrário da crença popular, você não precisa viver com incontinência, dores pélvicas e lombares como efeitos colaterais da maternidade. Se você está tendo problemas de controle da bexiga ou dor no assoalho pélvico ao espirrar, tossir ou no meio de sua rotina de exercícios.

Os tratamentos de fisioterapia do assoalho pélvico tratam da dor e do desconforto associados aos músculos do assoalho pélvico fracos ou desequilibrados. Mesmo que você tenha feito os exercícios de Kegel regularmente, ainda pode ter problemas com dor lomba ou abdominal ou desconforto durante o sexo. É aí que entramos”, explicou Sarah Mickler, proprietária da clínica West End Mamas, em Toronto, no Canadá.

Musicoterapia

A música tem o poder de transportar o ser humano para outros lugares sem que ele se locomova fisicamente.

A musicista Elis Bohrer explicou um pouco sobre esse os benefícios da terapia musical. ”Seja para transportar imaginação, ou para um universo lúdico, remeter a uma pessoa, a um lugar, lembranças ou mesmo expectativas para o futuro, ouvir uma boa música pode despertar ou ativar o hipocampo (responsável pelas memórias).

Ela também consegue alcançar regiões instintivas do verme cerebelar (estrutura do cerebelo que modula a produção e liberação pelo tronco cerebral dos neurotransmissores dopamina e noradrenalina), o que pode entregar a sensação de bem estar, diminuir o estresse e ansiedade não apenas durante a gravidez, mas em todos os momentos”, disse.

Durante as sessões de musicoterapia essas e outras sensações podem ser intensificadas, pois na maioria das vezes os sons são direcionados para os objetivos a ser alcançado pelo paciente e profissional.

“É interessante que a gestante procure a terapia da música a partir da 20ª semana de gravidez, que é um período em que o bebê também será beneficiado, pois começa a ser formado o sistema auditivo”, concluiu a musicista.

O que fazer após praticar exercícios físicos?

O ideal é que a mulher grávida tome um banho relaxante e descanse após praticar seus rotineiros exercícios físicos. Tendo em vista o sono e a moleza que a gestação pode trazer, ela pode até mesmo tirar um cochilo.

Mas deve ter cuidado para não dormir demais, principalmente ao longo do dia, o que pode atrapalhar o sono noturno que é o melhor para a saúde, principalmente durante o período de gravidez.